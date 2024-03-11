موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024، كشفته الهيئة العامة للمساحة في بيان، بعد أنّ أعلنت دار الإفتاء المصرية في بث مباشر لاستطلاع هلال شهر رمضان أمس، أنّ اليوم، هو أول أيام شهر رمضان الكريم ومن المنتزر أن يكون 30 يومًا.

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيانها، إلى أنّ موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4 صباحًا و45 دقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة 4 صباحًا و25 دقيقة، وصلاة المغرب الساعة 6 مساءً ودقيقتين ويحين بعدها موعد الإفطار، وموعد السحور في تمام الساعة 2 صباحًا و25 دقيقة.

استطلاع هلال شهر رمضان 2024

جدير بالذكر، أنّ دار الإفتاء المصرية استطلعت أمس، هلال شهر رمضان 2024، مشيرة إلى أنّ الأمس الأحد كان المتمم لشهر شعبان على أنّ يكون اليوم، هو أول أيام شهر رمضان الكريم الذي يستحب فيه الإكثار من الطاعات والدعاء إلى المولى عز وجل بغفران الذنوب.