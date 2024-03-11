تحذير لـ6 فئات من النزول في نهار رمضان بسبب الطقس.. «الزموا منازلكم»

تهل نسمات أول أيام رمضان بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خلال فترة النهار والصيام، لتصل درجات الحرارة إلى 33 درجة في بعض المناطق، مع ارتفاع تدريجي ما يزيد من خطر التعرض لأمراض الجفاف وضربات الشمس، خاصة خلال ساعات الصيام.. فما الفئات الممنوعة من النزول خلال ساعات النهار والصيام؟

تحذير لفئات من النزول في نهار رمضان

على رأس القائمة يأتي كبار السن، الذين يصبحون أكثر عرضة لمخاطر التعرض للجفاف؛ لضعف قدرة أجسامهم على الاحتفاظ بالماء، إلى جانب بطء عملية الأيض، وقلة الإحساس بالعطش، ما يجعل التزامهم المنزل خلال فترة الصيام أفضل من النزول، وذلك بحسب مجدي بدران عضو جمعية الحساسية والمناعة.

بدران أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطفال وصغار السن الذين يختبرون الصيام للمرة الأولى، يصبحون أكثر عرضة أيضًا لتأثر أجسامهم بسرعة بدرجات الحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار؛ لعدم اكتمال قدرتهم على تنظيم درجة حرارة الجسم، لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للحوامل والمرضعات من أجل الحفاظ على صحة الأجنة.

تحذير لمرضى القلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ضمن الفئات الممنوعة من النزول في نهار رمضان، مرضى القلب والضغط والسكر والأمراض المزمنة أيضًا الخاصة بالجهاز التنفسي والتي تتأثر بتقلبات الجو، في ظل وجود بعض الأتربة ونشاط للرياح رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لذلك تشكل حالة الطقس غير المستقرة عبئًا إضافيًا على مرضى القلب والضغط والسكر، خاصة أنه قد يؤدي إلى تفاقم أعراضهم.

ولا يستثني من ذلك الأشخاص الذي لايعانون من أزمات صحية، لكنهم يحرصون على ممارسة الرياضة بشكل عنيف خلال ساعات النهار، وفي بعض الأحيان في أماكن مفتوحة تسلط الشمس خطرًا كبيرًا على الصحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومنح عضو جمعية الحساسية والمناعة، روشتة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الصيام، بالإشارة إلى أن شرب الماء بكميات معتدلة طول فترة الليل، مع تناول طعام غني بنسبة مياه كبيرة وألياف، يجعل الجسد أقل عرضة للتعرض للجفاف، إلى جانب ذلك، إذا كان النزول ضروريًا خلال تلك الفترة، فمن الضروري ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، والأهم من ذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع ارتداء قبعة ونظارات شمسية.