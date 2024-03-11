مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على DMC.. بينها مسلسل الحشاشين

ظهرت ملامح الخريطة الدرامية لمسلسلات رمضان 2024 على شاشة قناة DMC، والتي تضمنت محتوى متنوع بين أعمال الـ30 والـ15 حلقة في مائدة درامية جاذبة للجمهور، وتعرضها بشكل حصري عبر شاشتها خلال الماراثون الرمضاني الحالي، وبينها مسلسل الحشاشين وإمبراطورية ميم.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة dmc

ويأتي موعد الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، في تمام الساعة 9:15 مساءً، ويأتي موعد إعادة الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 4:15 مساءً، والذي يعرض حصريًا على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، عمر الشناوي، نيقولا معوض، سارة الشامي، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين وعدد كبير من الفنانين من اخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

ويأتي موعد الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، في تمام الساعة 10:45 مساءً، وموعد إعادة عرض المسلسل في تمام الساعة 10:15 صباحًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحة، نور النبوي، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، وآخرين من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

موعد عرض مسلسل صدفة على قناة dmc

وتبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج الساعة 12:15 صباحًا، ويأتي موعد إعادة عرض الحلقات في الساعة 6:30 صباحًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

ويضم مسلسل صدفة عدد كبير من الأبطال وهم ريهام حجاج، سلوي خطاب، فراس سعيد، رحاب الجمل، خالد الصاوي، عصام السقا، وآخرين من اخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

كما أعلنت قناة dm موعد مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيي الفخراني، حصريًا على شاشتها فى الساعة 6:15 مساء، وتكون الاعادة فى الساعة الأولى الساعة 5:00 صباحًا والاعادة الثانية فى الساعة 12:00 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني، صلاح عبدالله، جومانا مراد، هنادي مهنا، عنبة، خالد شباط، سما ابراهيم، وفاء صادق، صفاء الطوخي، وآخرين من اخراج مجدي أبو عميرة، وسيناريو وحوار مدحت العدل ومأخوذ عن رواية إبراهيم عبدالمجيد.

موعد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc

وينطلق عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني الساعة 7:45 مساءً، وتكون الإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1:30 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، ياسر الطوبجي وآخرين، إخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.

موعد عرض مسلسل يحيي وكنوز على قناة dmc

كما تعرض قناة dmc مسلسل يحيي وكنوز فى تمام الساعة 6:05 مساءً مع موعد آذان المغرب في موسمه الثالث، حصريًا على شاشتها، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل يحيى وكنوز أرض الحكايات من بطولة عصام السقا، إياد الجندي، بثينة هاني، ريهام عبدالغفور، ياسر الطوبجي، علاء مرسي، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد عيد وتأليف محمد عدلي.