كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والإعادة والقنوات الناقلة أمس، ومن المقرر أن تبدأ أول الحلقات اليوم، وتنقسم بين مسلسلات مكون 30 حلقة، وأخرى 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والإعادة والقنوات الناقلة

والبداية عن قناة dmc، التي أعلنت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والإعادة، إذ يعرض عبر شاشتها مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز يوميا في تمام الساعة 9:15 مساء، ومسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما جاء مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني في تمام الساعة 7:45 مساء، ويعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في تمام الساعة 10:45 مساء، ويعرض مسلسل صدفة في تمام الساعة 12:15 صباحًا.

قناة الحياة

وجاءت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة، إذ يعرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان، حصريا يوميا في تمام الساعة 9:45 مساء، ويعرض مسلسل صدفة يوميا الساعة 8:15 مساء، ومسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر يعرض الساعة 11:15 مساء.

قناة CBC

أما قناة CBC، فأعلنت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، إذ يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق يوميا في تمام الساعة 7:30 مساء، ومسلسل سر إلهي بطولة روجينا في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، بينما يعرض ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر يعرض في تمام الساعة 6:05 مساء، فيما يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد في تمام الساعة 9:00 مساء، ويعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء،

قناة ON

أما قناة ON جاءت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، البداية جاءت عند مسلسسل مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي يعرض حصريًا في تمام الساعة 6:05 مساء، ويعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في تمام الساعة 7:30 مساء، بينما يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة حصريًا في تمام الساعة 9 مساء، فيما يعرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي حصريًا في تمام الساعة 12:00 صباحًا، ويعرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر في تمام الساعة 10:30.