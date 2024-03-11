مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الاثنين 11-3-2024.. المغرب 6:01 مساء

مواقيت الصلاة في القاهرة، هي أكثر ما يشغل بال الكثيرين، مع بداية شهر رمضان المبارك، إذ يوافق اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، ويرغب البعض في معرفة مواقيت الفروض المختلفة.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الاثنين 11-3-2024

وخلال التقرير التالى، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، وذلك اليوم الاثنين 11-3-2024، وذلك في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية في بيان لها.

ويحين موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الاثنين 11-3-2024، في الساعة 3:43 صباحًا ومعه بداية صوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويحين موعد أذان الظهر في القاهرة اليوم الاثنين 11-3-2024، في الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في القاهرة

ويحين موعد أذان العصر في القاهرة اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 3:28 مساءً.

ويحين موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 6:01 مساءً.

ويحين موعد أذان العشاء في القاهرة اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 7:18 مساءً.