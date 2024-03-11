إمساكية شهر رمضان 2024 في البحر الأحمر مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار
كتب:
شاذلى عبدالراضي
08:45 ص | الإثنين 11 مارس 2024
مسجد الميناء
كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة البحر الأحمر، والتي تضم مواقيت الصلاة ومواعيد السحور، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الإمساكية خلال السطور التالية:
موعد أذان الفجر في الفيوم
حددت إمساكية شهر رمضان وقت أذان الفجر في البحر الأحمر في تمام الساعة 4:34 صباحًا، بينما يبدأ وقت الإمساك في تمام الساعة 4:14 صباحًا، ويكون موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:58 صباحًا.
مواعيد السحور والإفطار في البحر الأحمر
- موعد السحور: يبدأ 2:34 بعد منتصف الليل.
- موعد الإفطار: 5:51 مساءً.
- عدد ساعات الصوم اليوم: 13:38 ساعة.
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر
ويصادف اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان، وجاءت مواقيت الصلاة كالتالي:
- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:55 صباحًا.
- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:18 مساءً.
- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:51 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:07 مساءً.