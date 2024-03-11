موعد عرض الحلقة 1 مسلسل كامل العدد + 1.. اعرف وقت الإعادة

حقق مسلسل كامل العدد نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول، إذ استطاع جذب انتباه الجمهور بقصته التشويقية وأداء أبطاله المميز، ونتيجة لذلك قرر فريق العمل إنتاج موسم ثانٍ من المسلسل ليُشارك في السباق الدرامي الرمضاني 2024.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل كامل العدد +1

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موعد عرض الحلقة 1 مسلسل كامل العدد على قناة ON مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:30 مساء، وتكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

أما موعد عرض الحلقة 1 مسلسل كامل العدد على قناة ON drama، سيكون في تمام الساعة 6:05 مساء، ليتزامن ذلك مع وقت الإفطار، ويجرى إذاعة الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحا، بينما تذاع الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:45 من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد في الموسم الأول كانت تدور حول قصة دينا الشربيني وأحمد سلامة اللذان لديهما أطفال من زيجات سابقة لهم، وبعد أن تزوجا في الموسم الأول بدأت المشكلات الخاصة بأبنائهم في الظهور، وكانت أكبر مشكلة لديهما هي عدم تقبل أبنائهم ذلك الزواج، لنستكمل قصة المسلسل في الموسم الثاني بمولود جديد لهم ليزداد المنزل ازدحاما بأبنائهم، ليصل العدد إلى 8 أبناء لديهما.