«مكافحة الإدمان» ينفذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر بمخاطر المخدرات

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن انطلاق الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات برعاية الصندوق، جاء من منطلق تنفيذ برامج توعوية متكاملة للأهالي داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات في الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها.

برامج توعوية وحملات ميدانية للتوعية بمخاطر الإدمان

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أضاف وهبة: «ننفذ برامج توعوية، وننفذ حملات طرق أبواب لمنازل الأسر ونوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الابن الذي يتعاطى المواد المخدرة، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 لتقديم أي خدمات علاجية للمرضى بسرية تامة».

افتتاح 6 عيادات داخل المناطق المطورة

وتابع: «افتتحنا 6 عيادات داخل المناطق المطورة، وتستقبل الشباب والمرضى لتقديم كل الخدمات العلاجية، وعلى مدار العام الماي قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 19 ألف مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة والمناطق المجاورة لها، ونقدم الخدمات العلاجية في المراكز التابعة للصندوق».

وواصل: «نقدم خدمات متمثلة في أنشطة ما بعد العلاج مثل الدوري الرياضي الذي يستهدف تعظيم دور الرياضة، وهذا الأمر يحد من الانتكاسة، ويأتي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وننظم هذا الدوري كل سنة للمتعافين على مستوى مراكز العزيمة بكل أنحاء الجمهورية، كما أن كبار النجوم يتطوعون ويشاركون في اللعب معهم، ما يمنحهم دفعة قوية».