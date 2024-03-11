وزير الرياضة يشيد بجهود «المتحدة»: تقدم أعمالا درامية وبرامج على أعلى مستوى

قدّم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتحية للشركة المتحدة على ما تقدمه من جهود تتمثل في أعمال درامية وبرامج خلال موسم رمضان على أعلى مستوى، مضيفًا: «أتابع كل أعمال المتحدة وأهتم أكثر بالدراما المؤثرة في المجتمع».

شراكات بين «المتحدة» ووزارة الرياضة

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي: أصبح لدينا قطاع خاص وطني، وضعت محددات تتفق مع اتجاهات الدولة، في كل الأمور، مضيفا: «المتحدة تدرك ما نواجهه من مشاكل، وأتقدم بالشكر للمتحدة لتأثيرها الجيد، خاصة وأننا قمنا بشراكات كثيرة بيننا وبينهم في الوزارة».

إبراز التنمية على أرض مصر

وواصل أن الشركة المتحدة تلعب دورا مهمًا في إبراز ما جرى من تنمية على أرض مصر الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يوجد أعمال توفر علينا في وزارة الشباب من حيث تنمية وتقوية الوعي والانتماء والولاء لدى الشباب.

وأكمل، أن الشركة المتحدة تؤسس لدور كبير جدًا راعت فيه البعدين التنافسي والاقتصادي.