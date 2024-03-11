رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير الرياضة يشيد بجهود «المتحدة»: تقدم أعمالا درامية وبرامج على أعلى مستوى

كتب:

منتصر سليمان
12:39 ص | الإثنين 11 مارس 2024
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قدّم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتحية للشركة المتحدة على ما تقدمه من جهود تتمثل في أعمال درامية وبرامج خلال موسم رمضان على أعلى مستوى، مضيفًا: «أتابع كل أعمال المتحدة وأهتم أكثر بالدراما المؤثرة في المجتمع».

شراكات بين «المتحدة» ووزارة الرياضة

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي: أصبح لدينا قطاع خاص وطني، وضعت محددات تتفق مع اتجاهات الدولة، في كل الأمور، مضيفا: «المتحدة تدرك ما نواجهه من مشاكل، وأتقدم بالشكر للمتحدة لتأثيرها الجيد، خاصة وأننا قمنا بشراكات كثيرة بيننا وبينهم في الوزارة». 

إبراز التنمية على أرض مصر

وواصل أن الشركة المتحدة تلعب دورا مهمًا في إبراز ما جرى من تنمية على أرض مصر الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يوجد أعمال توفر علينا في وزارة الشباب من حيث تنمية وتقوية الوعي والانتماء والولاء لدى الشباب.  

وأكمل، أن الشركة المتحدة تؤسس لدور كبير جدًا راعت فيه البعدين التنافسي والاقتصادي.

اقرأ المزيد:

أشرف صبحي: مسلسلات «المتحدة» دعمت أنشطة وزارة الشباب والرياضة

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط

وزارة الشباب والرياضة تعقد ندوة «ادعم مصر.. ادعم كيميت»

وظائف شاغرة بمرتب يصل إلى 6500 جنيه برعاية وزارة الشباب والرياضة

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024.. راتب يصل إلى 6500 جنيه
بقلم منتصر سليمان