موعد عرض الحلقة 1 مسلسل مسار إجباري.. بطولة أحمد داش وعصام عمر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت عن بث الكثير من المسلسلات المختلفة والمتنوعة عبر قنواتها، ومن أبرز المسلسلات التي ينتظرها الكثيرون مسلسل مسار إجباري، بطولة أحمد داش وعصام عمر، ويحرصون على معرفة موعد عرض الحلقة 1 مسلسل مسار إجباري لمتابعة قصته من البداية.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل مسار إجباري

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد عرض الحلقة 1 مسلسل مسار إجباري عبر قنواتها المختلفة، إذ يتم إذاعة المسلسل عبر عدة قنوات وتتمثل في الآتي:

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي: يتم إذاعة الحلقة 1 مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، ويتزامن ذلك مع وقت الإفطار، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9 صباحا.

- موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة: يتم بث الحلقة الأولى من المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء.

- موعد الحلقة 1 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON: يتم بث الحلقة الأولى من المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 10:30 مساء، على أن تكون الإعادة ويعاد الساعة 6:45 من صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

وعن أبطال مسلسل مسار إجباري الذي يشارك في السباق الرمضاني 2024، يشارك فيه الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر والفنانة صابرين وبسمة جوري بكر ونور محمود، مي الغيطي ورشدي الشامي، وإخراج نادين خان، ويصل عدد حلقات المسلسل إلى 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري حول أخين غير شقيقين، يكتشف كلا منهما وجود الآخر بعد وفاة والدهما، الأمر الذي يجعل حياتهما تتغير بعد معرفة ذلك السر الذي ظل مخبأ عنهم.