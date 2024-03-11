صابرين تكشف موعد انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل مسار إجباري

أعربت الفنانة صابرين عن سعادتها بالمُشاركة في مسلسل «مسار إجباري»، بطولة الفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، عبر عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بينها شاشة قناة الحياة، وCBC، وON، بخلاف منصة Watch It الإلكترونية.

وقالت «صابرين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تظهر بدور والدة الفنان عصام عمر خلال أحداث المسلسل: «فخورة واستمتعت بخوض التجربة مع الشباب، ومٌتحمسة لعرض العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».

وعن موعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل مسار إجباري، توقعت «صابرين»، الاستمرار في التصوير حتى أول أسبوع من شهر رمضان الكريم.

قصة مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري المكون من 15 حلقة فقط، حول الشابين «حسن» و«حسين» اللذين يكتشفان سرًا خطيرًا يؤدي إلى تصاعد الأحداث في إطار ما بين الكوميديا والإثارة والتشويق.

أبطال المسلسل

مسلسل «مسار إجباري»، من بطولة عصام عمر، أحمد داش، نور محمود، جوري بكر، صابرين، محسن منصور، بسمة، رشدي الشامي، محمود البزاوي، ياسمين العبد، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج نادين خان، تأليف أمين جمال.