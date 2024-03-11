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دراما المتحدة

صابرين: أقدم شخصية امرأة قوية يكسرها الزمن في مسلسل «مسار إجباري»

كتب:

منتصر سليمان
01:34 ص | الإثنين 11 مارس 2024
الفنانة صابرين

الفنانة صابرين

كشفت الفنانة صابرين، عن تفاصيل دورها في مسلسل «مسار إجباري»، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية قوية يكسرها الزمن، كما أنها سعيدة بسبب التعاون مع الوجوه الشابة أحمد داش وعصام عمر.

مسلسل «مسار إجباري»

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنها تتمنى أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

وتابعت: «أحمد داش وعصام عمر شباب يجننوا ويؤكدون بأدائهم أن مصر ولادة، أنا سعيدة بالعمل خاصة أنه باكورة أعمال المتحدة، والعمل مع الشباب أكثر الأمور التي أشعرتني بالسعادة».

وأكملت: «أنا عندي روح اللعب والطفولة، المهنة بالنسبة لي أحب ألعبها مش أمثلها، وأحب أستمتع وأنا أقدم الشخصية، وأتمنى تقديم أعمال بها غناء وتمثيل للأطفال».

وقالت: «الأطفال مقموصين مننا أوي، محتاجين نقدم حاجات فيها بهجة وسعادة وأطفال تغني وترقص، المشاعر التربوية الحلوة اللي اتربينا عليها لازم تكون موجودة».

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