«الري»: حل 98% من شكاوى المزارعين خلال 3 سنوات

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وقال «سويلم»، إنه يتابع منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دائم، للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، والاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة في ظل قرب فترة أقصى الاحتياجات، مشيرا إلى حرصه على المرور بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأضاف وزير الري، أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأي شكاوى، أو طلبات لدراستها، والعمل على حسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة

وذكر «سويلم»، أن الأجهزة المعنية في الوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأوضح، أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2024 بلغت 98%، حيث انتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد 871 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024.

التعامل مع الشكاوى الواردة من المنظومة الحكومية الموحدة

وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى.

وفي محافظة المنوفية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية، تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية، وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائي وحسم الشكوى في حينه.

حل مشاكل تراكم القمامة على الترع

وفي محافظة أسيوط تم التوجيه لأجهزة الري المعنية في المحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية، تشير للتضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية الكيلو 174، حيث قامت الإدارة العامة لري اسيوط بتنفيذ اعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز .

وفي محافظة الدقهلية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي قريه القباب الصغرى من تراكم المخلفات بترعه القباب الصغرى، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

وفي محافظة الشرقية تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم 27 أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحاله جيدة.