وزير الري يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف قبل أبريل المقبل

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بضرورة إنهاء أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقي الخصوصية، بحد أقصى شهر أبريل 2024، وأيضا تطهير النطاقات الفاصلة وشبك الأعشاب أمام محطات الرفع الواقعة على الترع والمصارف.

وشدد على ضرورة مراجعة قاعدة بيانات المقاولين وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، وخاصة مقاولي أعمال التطهيرات كأداه لتقييم المقاولين ليجرى الاعتماد عليها، لاحقا في إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه، طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

تفعيل دور الصيانة الوقائية بالوزارة

ووجه بتفعيل دور الصيانة الوقائية بالوزارة فى كافة مجالات صيانة وتطهير الترع والتغطيات والسحارات وصيانة البوابات ومحطات الخلط الوسيط، وإعادة هيكلة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بهيئة الصرف لتصبح إدارة مركزية مسئولة عن متابعة صيانة المصارف العمومية على غرار الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الري.

كما وجه بسرعة نهو أعمال التطهيرات فى ترعة بورسعيد ومرور المهندس رئيس قطاع الرى للتأكد من نهو التطهيرات فى أسرع وقت، مع سرعة نهو الملاحظات التى تم رصدها بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة فيما يخص تطهيرات الترع والمصارف والسحارات مثل ترع ( بحر شبين - الشرقاوية - الصالحية - بحر يوسف) وعدد من المصارف بمحافظتي كفر الشيخ وبورسعيد وهندسة صرف قويسنا بالمنوفية، وسحارة القرشية أسفل ترعة ميت يزيد، وصيانة شبك الأعشاب أمام محطة الدليل القبلى بالصالحية بمحافظة الشرقية، وأمام سحارة ترعة القنطرة .

تطوير منظومة توزيع المياه لضمان التعامل الفعال

وشدد على استمرار المرور الدوري على الطبيعة من مسئولي ومهندسي الإدارة المركزية لتوزيع المياه، وتكثيفه خلال فترة أقصى الاحتياجات لمتابعة الموقف المائي على الطبيعة، وحسم أي معوقات بشكل فوري، وجرى عرض موقف أعمال صيانة البوابات باجمالى 1003 بوابات، وعدد 502 محطة خلط وسيط ، وعدد 3260 تغطية، إذ وجه بسرعة نهو أعمال الصيانة المطلوبة بحد أقصى شهر أبريل 2024.