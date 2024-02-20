محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية بنطاق محافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومهندس مجدي بطرس مدير عام ري غرب، ومهندس صالح إبراهيم مدير عام ري شرق، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروع تبطين الترع

تناول الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف المراكز والقرى وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة بشأن تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول تحسباً لحدوث أي طارئ.

تطهير المخرات

ومن جانبه أكد محافظ قنا، علي متابعته الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال تبطين الترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير الدورية، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من قبل الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف.

وأضاف الداودى أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.