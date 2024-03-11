أسعار السلع الغذائية في التموين خلال شهر رمضان.. الزيت 800 مل بـ30 جنيها

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع الغذائية بالنسبة للأشخاص حاملي بطاقات التموين، والتي تُصرفها لهم من خلال المنافذ التموينية.

أسعار السلع الغذائية في التموين

ووفقًا لما حددته الوزارة، فإنّ أسعار السلع الغذائية في بطاقات التموين ستظل ثابتة على الأسعار نفسها، التي كانت عليها خلال الأشهر الماضية.

وجاءت الأسعار الغذائية في السلع الغذائية الأساسية في التموين كالآتي:

- الزيت بسعر 30 جنيها للزجاجة 800 ملي على البطاقة.

- السكر بسعر 12.60 جنيه على البطاقة.

- الأرز بسعر 12.60 جنيه على البطاقة.

وهناك أسعار للسلع الحرة ضمن مبادرة الحكومة التي أعلنت عنها وجاءت كالآتي:

- أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر «10%» 1 كيلو جرام بسعر 35 جنيهًا.

- سكر معبأ 1 كيلو جرام 27 جنيهًا.

- زيت خليط 700 جرام «حلوة - قلية - وهدية» بسعر 75 جنيهًا.

- زيت خليط 800 جرام بسعر 65 جنيهًا.

- زيت خليط لتر «حلوة - قلية - وهدية» بسعر 100 جنيه.

- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر «10%» 1 كيلو جرام بسعر 30 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ كاملينو واحد كسر «5%» 1 كيلو جرام بسعر 36 جنيهًا.

- مكرونة ستار 1 كيلو جرام بسعر 19.5 جنيهًا.