موعد بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.. التعليم تحسم التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تُعقد ورقياً في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي وليس الحفظ والتلقين.

ووفق الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة 2024، الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، فإن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو المقبل بالمواد التي لا تُضاف للمجموع، على أن تبدأ الامتحانات بالمواد التي تُضاف للمجموع اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو أي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم السبت الموافق 15 من نفس الشهر وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة

يستمر عقد الامتحانات أيام الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو والسبت الموافق 29 من نفس الشهر والثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو والسبت الموافق 6 من نفس الشهر والأربعاء الموافق 10 من نفس الشهر والسبت الموافق 13 من نفس الشهر، والأربعاء الموافق 17 من نفس الشهر حتى يوم السبت الموافق 20 من شهر يوليو هو موعد انتهاء الامتحانات بمادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب شعبة الأدبي والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مدة الامتحان بالنسبة للمواد التي لا تُضاف للمجموعة ساعة ونصف أما بالنسبة للمواد التي تُضاف للمجموعة فهي تتراوح من ساعتين حتى ثلاثة ساعة، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقياً ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

ملامح امتحانات الثانوية العامة 2024

وضح الدكتور رضا حجازي، ملامح امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي كالآتي:

- تُعقد الامتحانات بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى

- مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

- الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضي

- سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.