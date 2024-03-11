أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 11-3-2024

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 11-3-2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات بأسعار مخفضة، في المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين، والمعارض التابعة للغرف والسلاسل التجارية.

أسعار اللحوم اليوم في السوق

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقرارا، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

سجل متوسط سعر الكيلو بين 336 و409 جنيهًا حسب النوع، وفق ما رصدته «الوطن» بمختلف الأسواق المحلية اليوم، بتراجع 0.47% عن أسعار الأسبوع الماضي.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 336 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 320 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 280 إلى 460 جنيهًا.

وسجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وجاءت أسعار اللحوم البرازيلي مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.