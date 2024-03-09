الكيلو بـ 250 جنيها.. «قشطوخ» تطلق مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في المنوفية

نظمت جمعية «ائتلاف قشطوخ» بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مركز شباب القرية، مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك.

ذبح عجلين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

وأكد عبده إسماعيل عضو مجلس شباب قشطوخ، أن هناك عددا من أهالي القرية تبرعوا بذبح عجلين بقر لتوزيعها على أهالي القرية بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحمة 250 جنيها، ونصيب الفرد كيلو فقط، لكي يتم توزيعها على عدد كبير من الأهالي قدر المستطاع، وتم ذبح العجول في أحد المجازر الرسمية وتقطيعها في شنط جاهزة.

التخفيف على المواطنين

وتابع «عبده»، أن تلك المبادرة تأتي بغرض التخفيف على كاهل المواطنين في القرية خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث جرى توزيع اللحوم في مركز شباب القرية على الأهالي بالسعر المحدد بالأعلى، مشيرا إلى أن هناك مبادرات كثيرة في الفترة المقبلة طوال شهر رمضان الكريم.