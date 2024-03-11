«الإفتاء»: 30 جنيها الحد الأدنى لفدية إفطار يوم واحد من شهر رمضان

حدّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر، حيث أباح الشرع الإسلامي الفطر لعدد من الحالات التي لا تقوى أو تستطيع الصيام خلال أيام شهر رمضان المبارك، والتي لا بد أن ينطبق عليها الشروط الشرعية.

قيمة فدية عدم صيام شهر رمضان

وحول قيمة فدية عدم الصيام هذا العام رمضان 2024، قالت دار الإفتاء المصرية إن المفتي قد حددها بـ30 جنيهًا لهذا العام عن اليوم الواحد، جاء ذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الفرق بين الفدية والكفارة

وحددت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، الحالات التي يجوز بسببها الفطر في نهار رمضان، ولا يتمكن صاحب ذلك العذر من القضاء.

وقالت الدار إن هناك فرقا بين الفدية والكفارة، إذ أنّ الفدية تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، أما الكفارة فتكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام.

الحالات التي يجوز فيها الفطر

وذكرت دار الإفتاء أن الحالات التي يجوز فيها الفطر هي:

- المرض

- السفر

- كِبَر السِّن

- الحيض والنَّفاس

- الحمل والرِّضاع.

ولفتت «الإفتاء» إلى أنّه يتوجّب أداء الفدية عن الكبير في السِنّ الذي يعجز عن الصيام، ومثله المريض الذي يُعاني مرضاً مُزمناً، أو مرضاً لا يُرجى الشفاء منه؛ حيث يُباح له الإفطار في رمضان، مع دفع فديةٍ عن كلّ يومٍ أفطره.

وتضمنت حالات التي يجوز لها الإفطار ما يلي::

- الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يستوجب القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض.

- الإفطار بسبب المرض الذي لا يرجى شفاؤه، يستوجب الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

- الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر يستوجب القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.

- الإفطار بسبب الحمل يستوجب القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل.

- الإفطار بسب الرضاعة يستوجب القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الفطام.

- جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يستوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

- الإفطار بسبب الحيض أو النفاس يستوجب قضاء الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر ولا تجزئ الفدية عن القضاء.

- الأكل أو الشرب متعمدًا فى نهار رمضان دون عذر يستوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.