عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024 .. اعرف موعد الإفطار

ينتظر الكثيرون شهر رمضان الكريم كل عام للإكثار من العبادات والتقرب إلى الله أكثر بالصيام والصلاة وقراءة القرآن الكريم، أملا في أن ينالوا فضل هذا الشهر الكريم، وبجانب الاهتمام بالعبادة تحرص ربات البيوت على إعداد موائد الطعام الرمضانية لأفراد الأسرة لتعويض ما يفقده الجسم أثناء الصيام، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024 بالإضافة إلى موعد الإفطار.

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024.. موعد الإفطار

وعن عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024، تصل في كافة محافظات الجمهورية إلى ما يقرب من 13 ساعة، وتزداد المدة أو تنقص من محافظة لأخرى نظرا لاختلاف المسافات، ويتحدد موعد الإفطار بموعد آذان المغرب والذي حددته الهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

- موعد الإفطار في القاهرة: الساعة 6:01 مساء

- موعد الإفطار في الجيزة: الساعة 6:01 مساء.

- موعد الإفطار في القليوبية: الساعة 6:01 مساء.

- موعد الإفطار في مرسى مطروح: الساعة 6:17 مساء.

- موعد الإفطار في الإسكندرية: الساعة 6:06 مساء.

- موعد الإفطار في العلمين: الساعة 6:10 مساء.

- موعد الإفطار في الشرقية: الساعة 5:59 مساء.

- موعد الإفطار في الدقهلية: الساعة 6:00 مساء.

- موعد الإفطار في الغربية: الساعة 6:02 مساء.

- موعد الإفطار في كفر الشيخ: الساعة 6:02 مساء.

- موعد الإفطار في دمياط: الساعة 5:58 مساء.

- موعد الإفطار في بورسعيد: الساعة 5:56 مساء.

- موعد الإفطار في الإسماعيلية: الساعة 5:57 مساء.

- موعد الإفطار في السويس: الساعة 5:56 مساء.

- موعد الإفطار في الفيوم: الساعة 6:03 مساء.

- موعد الإفطار في بني سويف: الساعة 6:02 مساء.

- موعد الإفطار في أسيوط: الساعة 6:02 مساء.

- موعد الإفطار في المنيا: الساعة 6:03 مساء.

- موعد الإفطار في قنا: الساعة 5:56 مساء.

- موعد الإفطار في الأقصر: الساعة 5:56 مساء.

- موعد الإفطار في أسوان: الساعة 5:56 مساء.