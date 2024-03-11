عرض الحلقة 1 من مسلسل لحظة غضب.. «كابوس يراود يُمنى»

ساعاتٌ قليلة تفصلنا عن مواصلة السباق الرمضاني للدراما، الذي انطلق أمس الأحد مع آذان المغرب لأولى ليالي رمضان، ويبحث عدد كبير المشاهدين في عالمنا العربي عن مواعيد عرض المسلسلات الرمضانية وأعمال الدارما، والتي تشارك «المتحدة» هذا العام بأكثر من 20 عملًا دراميًا لهذا العام، ومن بينها تستعرض «الوطن» موعد عرض الحلقة 1 مسلسل لحظة غضب.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل لحظة غضب

ووفقاً لمنصة «واتش إت - Watch it»، فإنَّ موعد عرض الحلقة 1 مسلسل لحظة غضب الذي تمّ إذاعة أولى حلقاته، أمس الأحد على المنصة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ضمن العديد من الأعمال الأخرى التي حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرضها خلال السباق الرمضاني الحالي.

أحداث الحلقة 1 مسلسل لحظة غضب

وفي موعد عرض الحلقة 1 مسلسل لحظة غضب، أمس الأحد، بدأت أحداث المسلسل المشوقة بجلوس «يُمنى»، والتي تُجسد دورها الفنانة صبا مبارك، قبل أن تذهب لزوجها «شريف» ويقوم بدوره الفنان محمد فراج، لتطلب منه الطلاق لسوء معاملته لها ليوافق على طلبها بشرط أن يسترد كل شيء اشتراه من ذهب وملابس، ثمَّ تستيقظ من النوم على صوت زوجها الذي يتساءل إن كان الكابوس عاد لها مرة أخرى.