جلسة استماع حول المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير في كفر الشيخ

نظمت محافظة كفر الشيخ جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، والتي نُظمت بالوحدة المحلية لمدينة مسير، بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومحمد صلاح رئيس مدينة مسير، وممثلي المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، وفريق العمل المُكلف من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتنفيذيين بالوحدة المحلية لمدينة مسير، وعدد كبير من الأهالي.

مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي

وتهدف جلسة الاستماع إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

‏‎وشملت مناقشات الجلسة عددًا من الموضوعات الهامة منها، استعراض مراحل الدراسة وهى مرحلة دراسة الوضع الراهن علي مستوى كافة القطاعات «العمرانية - الاقتصادية - الاجتماعية - الطرق - البنية الأساسية»، ثم مرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة وينتج عنها تحديد الحيز العمراني للمدينة حتى عام 2035 والذي تم اعتماده من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ليشمل مدينة مسير ومنية مسير، بالإضافة لمناطق الامتداد العمراني، ذلك الأمر الذي يتواءم مع توجهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين

و‏‎أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشاركة المجتمعية فى إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، مشددًا على ضرورة أخذ جميع الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنّ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء مصر.