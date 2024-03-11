توزيع 25 ألف كيلوجرام لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألف و500 أسرة من أهالي المحافظة الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بالتزامن مع شهر رمضان المعظم، لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة على قلوبهم في الشهر الكريم.

توزيع 25 ألف كيلو لحوم

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّه سيتم توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألف و500 أسرة من أهالي المحافظة الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع جمعية الأورمان، خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الجمعية خصصت 25 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفر الشيخ.

ولفت «شعبان» إلى أنّ عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

التعاون مع الجمعيات الأهلية

وأوضح «شعبان»، أنّ عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة كفر الشيخ وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة، مشيراً إلى أنّ جمعية الأورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية في مصر والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز، وتقوم بتقديم المساعدات الموسمية كتوزيع «لحوم الأضاحي، وكراتين رمضان، وبطانية الشتاء»، فضلاً عن المشاركة فى يوم اليتيم.