رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الداخلية» تشارك أسر الشهداء احتفالاتهم برمضان وتنظيم الرحلات الترفيهية

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الإثنين 11 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء، وجرى اصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية والمناطق الأثرية، وجرى توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أنّ الشرطة المصرية ما زالت تقدم التضحيات للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومشاركتهم الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

اقرأ المزيد:

بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

توصيل 639 بطاقة إلى أسر الشهداء وكبار السن في محال إقامتهم

أسر الشهداء يروون تضحياتهم: أقسموا ألا يدنس أرضهم محتل

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي ضاعف تعويضات أسر الشهداء المدنيين
بقلم محمد بركات