«الداخلية» تشارك أسر الشهداء احتفالاتهم برمضان وتنظيم الرحلات الترفيهية

نظمت وزارة الداخلية رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء، وجرى اصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية والمناطق الأثرية، وجرى توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أنّ الشرطة المصرية ما زالت تقدم التضحيات للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومشاركتهم الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.