يحرص الأهالي في مختلف محافظات مصر على معرفة مواقيت الصلاة، منها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الاثنين 11-3-2024، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجرية، وذلك حتى يعرفون موعد تناول وجبة الإفطار.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الاثنين 11-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية لمحافظة بورسعيد والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الاثنين 11-3-2024 الموافق 1 من شهر رمضان الكريم، سيكون في تمام الساعة 5:56 فجرا.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المعظم فإن عدد ساعات الصيام والتى تبدأ من موعد أذان الفجر وحتى موعد أذان المغرب في بورسعيد تصل إلى 13:08 ساعة.

وحددت الإمساكية موعد الإفطار في شهر رمضان مع موعد أذان المغرب في اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة 5:56 وستزيد تدريجيًا ساعات الصيام مع زيادة ساعات النهار بمقدار دقيقة كل يومين تقريبا.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

كما يحرص الأهالي علي معرفة مواقيت الصلوات المفروضة علي مدار اليوم حيث سيكون موعد أذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:38 صباحا، والشروق 6:06 والظهر 12:01 مساء، والعصر 3:24 مساءا، وموعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الاثنين 11-3-2024 هو 5:56 والعشاء 7:15 مساء.