موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين 11-3-2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد استطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو أول أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

في أول أيام شهر رمضان الكريم ترتفع معدلات البحث عن موعد أذان المغرب في المنوفية، وذلك لمعرفة موعد الإفطار خلال أيام شهر رمضان المبارك، إذ توجد في محافظة المنوفية 10 مراكز مختلفة ينتظر سكانها الإفطار بعد ساعات قليلة.

موعد الإفطار اليوم في المنوفية

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين سيكون في تمام الساعة 6:02 مساء، وبذلك يكون عدد صيام أول أيام شهر رمضان 13:38 ساعة، بينما تزاداد ساعات الصيام كلما اقتربنا مع نهاية الشهر الكريم لتصل إلى 14:35 ساعة في أخر أيام الشهر الهجري.

مواقيت الصلاة اليوم

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 4:44 صباحا.

موعد أذان الظهر في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 12:06 مساء.

موعد أذان العصر في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 3:29 مساء.

موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 6:02 مساء.

موعد أذان العشاء في محافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة 7:19 مساء.