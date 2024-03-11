حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024، الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكن المواطنون من أداء الصلاة في موعدها، كما أنه أيضا موعد الإفطار.

وتعرض «الوطن» ضمن خدماتها للمواطنين في محافظة قنا موعد أذان المغرب في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، فإن موعد أذان المغرب اليوم في قنا الإثنين 11-3-2024 في تمام الساعة 5:56 مساء.

موعد صلاة المغرب في قنا اليوم

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أن موعد صلاة المغرب في محافظة عقب أذان المغرب بنحو 5 دقاىق.

موعد الإفطار اليوم في قنا الاثنين 11-3-2024

وبحسب وزارة الأوقاف، فإن موعد الإفطار اليوم في محافظة قنا الإثنين بمحافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في تمام الساعة 5:56 مساءا، وذلك بعد صيام 13ساعة و37 دقيقة في أول أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا ، وهو أقل يوم في عدد الصيام طيبة الشهر الكريم.