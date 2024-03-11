«المرشدين السياحيين»: تجديد ترخيص الإرشاد السياحي «إلكترونيا»

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن النقابة اتفقت مع وزارة السياحة والآثار على تجديد ترخيص الإرشاد السياحي للمرشدين إلكترونيا، موضحا أن التقديم أيضا لامتحانات الحصول على ترخيص الإرشاد السياحي للغات النادرة، والتي ستقام الشهر المقبل ستكون أيضا «أون لاين»، إذ جرى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للعديد من الخدمات.

امتحانات في اللغة الصينية والتركية والكورية

وأضاف خلال الرسالة التى بثها لجموع المرشدين السياحيين بمناسبة شهر رمضان أن امتحانات الحصول على ترخيص الإرشاد السياحي في اللغات النادرة التي ستجريها وزارة السياحة والآثار بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بعد إجازات عيد الفطر، ستشهد دخول أعداد كبيرة من المرشدين للحصول على الترخيص في اللغات الصينية والتركية والكورية، وذلك بسبب زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من تلك الدول مؤخرا.

زيادة في صرف قيمة المعاشات

وأشار رئيس لجنة تسييرأعمال نقابة المرشدين السياحيين إلى أن النقابة ووزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات الرقابية والحكومية، ما زالت تعمل حتى الآن في عملية تنقية جداول الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين وذلك تمهيدا لإجراء إنتخابات النقابة، موضحا أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في صرف قيمة المعاشات لأعضاء النقابة.