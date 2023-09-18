المرشدين السياحيين: زيادة أعداد السياح الروس والصينيين لمصر خلال الشتاء

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن الموسم السياحي الشتوي الذي سيبدأ أول شهر أكتوبر المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من بعض الدول، لعل أبرزها الصين وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، موضحا أن قدوم سياح تلك الدول خلال الشتاء سيرفع من نسب الإشغال الفندقي بغالبية المدن السياحية المصرية وبخاصة القاهرة والأقصر وأسوان.

الفنادق العائمة كاملة العدد خلال الشتاء

وأضاف لـ«الوطن» أنه نظرا لزيادة الحجوزات المؤكدة خلال فصل الشتاء للقدوم إلى الأقصر وأسوان فقد اضطرت عدد من الفنادق العائمة العاملة بتلك المنطقة إلى الاعتذار عن قبول العديد من الحجوزات الجديدة خلال بعض فترات الموسم الشتوى ولا سيما خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، موضحا أن غالبية الفنادق العائمة رفعت شعار «كامل العدد» خلال الشتاء.

رفع الأجر اليومي للمرشد السياحي لـ 1000 جنيه

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، أن النقابة في إطار سعيها لتوفير الظروف الجيدة لعمل المرشد السياحي باعتباره سفيرا لمصر وللسياحة المصرية، فقد طالبت في خطاب رسمي، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالعمل على إصدار قرار برفع قيمة الأجر اليومي للمرشد إلى 1000 جنيه وذلك فى ظل ارتفاع ظروف المعيشة حاليا، وفي ضوء قيام الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه شهريا، وبخاصة أن المرشد السياحي لا يعمل بشكل يومي.