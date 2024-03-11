«الفطار مش وجبة واحدة».. نصائح غذائية مهمة للصائمين في أول أيام رمضان

قدّم الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، عددًا من النصائح المهمة جدًا إلى الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، محذرًا من حرامية المياه في الجسم، موضحًا أنّ وجبة الإفطار هي أكثر وجبة يجب الاستفادة منها بعد عددٍ كبيرٍ من ساعات الصيام طيلة النهار، لذا فإنّها تمر بـ3 مراحل مختلفة.

المرحلة الأولى من الفطار بتكون بتجهيز الجهاز الهضمي

وقال خبير التغذية، خلال لقائه مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنّ المرحلة الأولى من الفطار بتكون بتجهيز الجهاز الهضمي من خلال كسر الصيام أولًا عن طريق 3 تمرات لإفراز هرمون الإنسولين المسؤول عن التمثيل الغذائي للسكر من النشويات.

تناول باقي الوجبة من الخضراوات والنشويات والبروتينات في المرحلة الثالثة

وأضاف خبير التغذية أنّ المرحلة الثانية تكون بالشوربة والسلطات، ثم يتم تناول باقي الوجبة من الخضراوات والنشويات والبروتينات في المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن أهم حاجة في السحور حاجتين، أولًا وجبة السحور اللي بتحافظ على المياه الموجودة في الجسم، ثانيًا إنّها تسبب استقرار في سكر الدم، ولا بد من تجنب حرامية المياه اللي بتسرق المياه من الجسم.

الملح والمخلل والمقليات «حرامية المياه»

وأردف خبير التغذية: «حرامية المياه هما الملح والمخلل والمقليات والمشروبات الغازية والمشروبات الرمضانية التي يوجد بها سكر، والمشروبات التي يوجد بها نسبة عالية من الكفايين زي الشاي والقهوة، واللحوم المصنعة زي اللانشون والهوت دوج، والجبنة اللي فيها نسبة من الأملاح».