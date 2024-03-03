خبير تغذية ينصح بتناول 4 وجبات في اليوم الرمضاني للاستفادة من الصيام

نصح الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي والتغذية، بتناول 4 وجبات في اليوم الرمضاني، كل وجبة لها وظيفة مختلفة عن الأخرى، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الصيام.

وجبات رمضان تبدأ بإفطار تمهيدي

وأوضح «نزيه»، خلال حواره مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ الوجبة الأولى هي الإفطار التمهيدي عقب صلاة المغرب مباشرةً، وتقتصر على نوعين من السوائل، وهما السائل السكري «العصير» والسائل الساخن «الشوربة»، مؤكدًا أنّ هذه الوجبة وظيفتها تمهيدية للجهاز الهضمي؛ لاستقبال الأكل وكسر حدة الجوع، والتمهيد لدخول وجبة الإفطار الرئيسية بلا نهم.

السلطة الخضراء «حارس الوجبة»

وأشار إلى أن وجبة الإفطار الرئيسية يليها تناول السلطة الخضراء والتي تسمى بـ«حارس الوجبة»، مشددًا على أن الوجبة الثالثة هي وجبة بينية، يتوسط زمنها بين وجبة الإفطار الرئيسية والسحور، وهي فاكهة طازجة، ولابد أن تكون بحجم قبضة اليد، بينما الوجبة الأخيرة في اليوم الرمضاني هي السحور.