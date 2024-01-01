7 إرشادات للطلاب قبل دخول الامتحانات.. منها تناول وجبة الإفطار

مع دخول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، بمختلف المراحل الدراسية من ابتدائي وإعدادي وثانوي، تستعد محافظة القاهرة لامتحانات نصف العام، حيث قدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عددا من الإرشادات للطلاب التي يجب اتباعها يوم الامتحان وهي كالتالي:

- تناول وجبة الإفطار في الصباح حتى تستطيع التركيز جيدا.

- اذهب إلى المدرسة قبل وقت الامتحان على الأقل بنصف ساعة، حتى تهدأ وتتخلص من التوتر.

عند دخول لجنة الامتحان

- استعن بالله وكن هادئا، ثم ابدأ بقراءة ورقة الاختبار جيدا أكثر من مرة.

- ابدأ الامتحان بالإجابة عن الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

- حافظ على نظافة ونظام ورقة الامتحان، واكتب بخط جميل وأسلوب مناسب.

- لا تنظر حولك وحاول التركيز في ورقة امتحانك.

- عندما تنتهي ابدأ في مراجعة الإجابات مرة أخرى.

مواعيد امتحانات نصف العام

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية في القاهرة، تنطلق الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 10 يناير، فيما تبدأ امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية يوم 9 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير، ويبدأ طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات يوم 17 يناير، وتشهد الامتحانات تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس خلال فترة الامتحانات، والحرص على التباعد بين الطلاب داخل اللجان، والتنبيه على أولياء أمور الطلاب بإحضار أدوات شخصية لكل طالب والإبلاغ عن أي حالات مرضية تصيب أبناءهم للتعامل معها فورًا.