خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول المخللات خلال رمضان: تسبب اضطرابات القلب

تحدث الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي، عن العادات الغذائية الخاطئة في شهر رمضان، بما في ذلك تناول وجبة واحدة تبدأ من الإفطار وتنتهي في السحور، إلى جانب الإفراط في تناول المخللات التي قد تسبب اضطرابات في القلب.

كارثة تناول المخلل في شهر رمضان

وحذر «نزيه»، خلال حواره مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، من الإفراط في تناول المخلل في شهر رمضان، موضحًا أن المخلل بجرعاته المرتفعة يسبب مشكلات صحية للمواطن في رمضان، ويتسبب في حدوث اضطراب القلب والضغط.

النهم لبعض أنواع الأغذية والحلويات

واختتم بالإشارة أنّ النهم لبعض أنواع الأغذية والحلويات مشكلة كبيرة، محذرًا من الإفراط في تناول الوجبات في رمضان، لتجنب حدوث تأثيرات سلبية وخطيرة، على صحة الإنسان.