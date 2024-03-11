ينتظر جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني، مسلسله «عتبات البهجة» على أحر من الجمر، والمقرر عرضه على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة «dmc»، الساعة 6 وربع مساء يوميا، بينما الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1 على قناة dmc اليوم

ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية بهجت الأنصاري، رجل سبعيني متقاعد يعيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر، بعدما توفيت زوجته منذ عشرين عاماً.

فريق عمل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» من إخراج مجدي أبو عميرة، ورواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية مدحت العدل، وبطولة صلاح عبد الله، جومانا مراد، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.