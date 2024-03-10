يحرص الكثير من متابعي الموسم الرمضاني 2024، على البحث عن مواعيد مسلسلات شهر رمضان، من بينهم موعد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة الأولى غداً الاثنين.

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة كل الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، والذي تدور أحداث الحلقة الأولى على مشاهد مثيرة، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة الأولى غداً الاثنين 11 مارس.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة الأولى غدا

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة الأولى غداً الإثنين 11 مارس، محل بحث عن توقيت الحلقة الأولى والتي يتم انطلاق بثها في تمام الساعة 6.15 مساء غدًا الاثنين.

يحيى الفخراني يعود بمسلسل عتبات البهجة

يعد مسلسل عتبات البهجة هو أول ظهور للفنان يحيى الفخراني، بعد غيابه عن الشاشات ومسلسلات شهر رمضان لموسمين، ويشاركه في العمل كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.