دعاء مكتوب لصلاة التراويح.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا (فيديو)

مع حلول شهر رمضان المبارك، تُشرع أبواب الرحمة والمغفرة، وتُعانق قلوب المؤمنين نفحات إيمانية تُنير دروبهم وتجعل أرواحهم متعلقة برجاء العفو والغفران من الرحيم الرحمن، ومن أهم مظاهر هذه النفحات، صلاة التراويح وما يصاحبها من دعاء وقنوت تلك اللحظات الخاشعة التي يناجي فيها العبد ربه ويُسبل دموعه راجياً عفو الله وكرمه، وبهذه المناسبة يستعرض التقرير التالي دعاء مكتوب لصلاة التراويح علما بأن أمر الدعاء فيه سعة حيث يسأل العبد ربه بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

دعاء مكتوب لصلاة التراويح

وبخصوص موضوع دعاء مكتوب لصلاة التراويح فإنّ للمسلم أن يردد ما يريده من المولى عز وجه، وفيما يلي عددا من الصيغ على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إنّك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت"

الدعاء في صلاة التراويح

- اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق.

ويُمكن للمؤمن أن يستعين في دعاء التراويح بصيغ أخرى كما يمكن الاستعانة بالأدعية التي وردت في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية الشريفة.