دعاء بعد صلاة التراويح.. اعرف أفضل الصيغ الواردة عن الشيخ الشعراوي

يحتاج الكثيرون إلى دعاء بعد صلاة التراويح لقراءتها مرات عديدة بعد صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ولكن لا توجد أدعية محددة أو صيغة معينة تُعرف بـ دعاء بعد صلاة التراويح، لذا استعرضت «الوطن» مجموعة من الأدعية التي وردت عن العلماء الأجلاء وأبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي.

دعاء بعد صلاة التراويح

ويمكن ترديد دعاء بعد صلاة التراويح بصيغة: «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله».

أدعية بعد صلاة التراويح

كما يمكن ترديد دعاء بعد صلاة التراويح أيضا بصيغة: «اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان.. يا منان.. يا ذا الجلال والإكرام اللهم برحمتك الواسعة عمنا وأكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا خير الرازقين».

أدعية مستحبة لصلاة التراويح

وبخلاف الحديث عن دعاء بعد صلاة التراويح، هناك عدد من الأدعية المستحبة تردد أثناء صلاة التراويح التي وردت أيضا عن علماء الأزهر الشريف، منها: «اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك، وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة، فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا ارحم الراحمين داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب».