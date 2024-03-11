موعد عرض مسلسل «بابا جه» الحلقة 1 على قناة «DMC» اليوم.. أكرم حسني ونسرين أمين

يقدم الفنان أكرم حسني وشركة «ميديا هب سعدي - جوهر»، مسلسلا كوميديا في السباق الرمضاني هذا العام، يحمل اسم «بابا جه»، مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل بابا جه

ويأتي موعد عرض الحلقة 1 مسلسل بابا جه بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة «DMC دراما» الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة «watch it» بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7.45 مساء.

أحداث مسلسل مسلسل بابا جه

وتدور أحداث المسلسل حول البطل «هشام»، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية ويتم الاستغناء عنه من الفندق، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ويمكث في المنزل بشكل دائم.

مسلسل «بابا جه» بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.