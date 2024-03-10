مؤلف «بابا جه»: المسلسل يقدم محتوى اجتماعي كوميدي

قال الكاتب محمد إسماعيل أمين، مؤلف مسلسل «بابا جه»، إن فكرة المسلسل مستوحاة من كتاب كوري، أخذ الاسم من الكتاب فقط وألف المسلسل من فكرة «أب للإيجار»، أما بالنسبة لأحداث المسلسل هي من وحي تأليفه، لافتًا إلى أن فكرة الكورونا وترك بطل المسلسل «أكرم حسني» للعمل من بعد الكورونا كل هذا من تأليفه.

عمل اجتماعي كوميدي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن هناك نية لجعل الفنان أكرم حسني، أن يقوم بعمل جديد وهو كان متحمسًا للفكرة، ولهذا نتج عمل اجتماعي كوميدي، مشيرًا إلى أن الفكرة الاجتماعية تدور حول الزوج والزوجة والأبناء، بجانب الجزء الكوميدي الذي يمثله أكرم حسني.

حكاية مسلسل «بابا جه»

وتابع: «المسلسل يحكي عن رحلة أب كان يرى نفسه جيدًا لأنه يدعم بيته، بالرغم من أنه كان مبتعدًا عن البيت نتيجة عمله بالسياحة، وكان فترة إجازته بالمنزل يخرج مع أولاده للفسح والخروجات ثم يعود إلى عمله مرة أخرى، ولكن عندما جلس بفترة الكورونا وجد نفسه وسط أشياء يجب أن يعرفها عن البيت».