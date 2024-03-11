موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

يقدم الفنان أكرم حسني وشركة «ميديا هب سعدي - جوهر»، مسلسلا كوميديا في السباق الرمضاني هذا العام يحمل اسم «بابا جه»، وهو مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل بابا جه

أما عن موعد عرض الحلقة 1 مسلسل بابا جه فستكون اليوم وبشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة «DMC دراما» الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة «watch it» بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7.45 مساء.

تدور أحداث مسلسل مسلسل «بابا جه» حول البطل واسمه «هشام»

تدور أحداث المسلسل حول البطل «هشام»، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية ويتم الاستغناء عنه من الفندق، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ويمكث في المنزل بشكل دائم.

مسلسل «بابا جه» بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني.

مسلسل «بابا جه» من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا بشكل يومي على شاشة قناة «DMC» الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة «DMC دراما» الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة «watch it» بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.