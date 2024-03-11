من واقع مسلسل بابا جه.. إزاي تصاحب أولادك؟

أبرز البرومو التشويقي، الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل بابا جه تناول الاختلافات بين الآباء والأبناء والأزمات العائلية في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد الفنان أكرم حسني دور مدير يعمل في أحد الفنادق يواجه هو وأسرته مشكلات عديدة بسبب تداعيات كورونا.

ومن وحي أحداث مسلسل بابا جه نستعرض في التقرير التالي، طرق يمكن للآباء اتباعها لتكوين صداقة مع أبنائهم، وخلق مساحات مشتركة للحوار والنقاش.

تقول الدكتورة ريهام عبد الرحمن، إخصائي إرشاد نفسي وأسري لـ«الوطن»، أنه ينبغي على الأب مراعاة عدة نقاط هامة أثناء تربية أبنائه لمصادقتهم والحصول على ثقتهم، إذ تتطلب مرحلة الطفولة أن يشارك الأب ابنه في الهوايات والأنشطة التي يحبها الطفل كالرسم أو العزف أو حفظ القرآن؛ لأن ذلك يخلق تقارب فكري ونفسي وروحي بينهما، ويجعل الطفل يشعر أن الأب بمثابة صديق له وليس أب فقط.

تحفيز الأبناء

وتتطلب مرحلة الطفولة كذلك، أن يقوم الأب بتحفيز أبنائه من خلال وصفهم بالكلمات الإيجابية مثل «أنت بطل، أنا محظوظ أنك ابني.. وهكذا»، مع ضرورة إعطاء الطفل المساحة للتعبير عن نفسه ومشاعره دون إصدار الأحكام عليه أثناء الحوار وتجنب وصفه بالكلمات القاسية.

أما مرحلة المراهقة والشباب فهي تتطلب من الأب تقديم الدعم العاطفي بالكلمات الإيجابية، وكذلك احتضانه في المواقف المختلفة دون توبيخه، إذ أثبتت الدراسات النفسية أن الاحتضان والتقبل الذي يبديه الأب لأبنائه يُشعرهم بالسعادة ويحميهم من حالات التوتر والاكتئاب، التي غالبًا ما تصيب الأبناء في مرحلة المراهقة.

الإنصات والحوار

ويساعد الإنصات والنقاش الهادئ على خلق مسارات تواصل عميقة بين الأب وأبنائه، كما أضافت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، وينبغي كذلك على الأب تجنب الإساءة اللفظية لأبنائه واحتواء الاضطرابات السلوكية التي تنتابهم خلال فترة المراهقة وتتجسد في التمرد والعند.

يُشارك الفنان أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، والمسلسل تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.