«بيطري الشرقية» تنظم قافلة علاجية بالمجان في قرية أبو عمران 

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية، وذلك في قرية أبو عمران التابعة لمركز كفر صقر.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية أبو عمران التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.

فحص 318 رأس ماشـية بجهاز السونار

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة البيطرية أجرت المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ(318) رأس ماشـية، ورش (600) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (250) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (218) رأس وأمراض تنفسية لعدد (152) رأس وأمراض جلدية لعدد (85) رأس وترقيم وتسجيل (17) رأس وذلك بالمجان.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري.