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جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية الجزيرة ضمن «حياة كريمة»

كتب:

نظيمة البحرواي
05:56 م | الإثنين 04 مارس 2024
قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم، قافلة بيطرية لقرية الجزيرة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك ضمن فعاليات خطة الجامعة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الحالي.

جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية الجزيرة

نُفذت القافلة البيطرية تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

الكشف على 1908 طيور ضمن القافلة

وخلال القافلة، جرى الكشف على 184 حالة حيوانات، و1905 حالات طيور وأرانب، مع تشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، بالإضافة لرش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانا، وذلك في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، للنهوض بالثروة الحيوانية.

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بقلم نظيمة البحرواي