تنظيم قافلة بيطرية مجانية في مركز أبو قرقاص بالمنيا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية إرشادية وعلاجية مجانية بقرية منشية الزعفران بمجلس قروي الفكرية بمركز أبو قرقاص ختام الأسبوع الماضي، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجاً.

قافلة طبية بيطرية بمركز أبو قرقاص

من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية من خلال فرق التحصين، حيث تم فحص 20 رأس ماشية، ورش 250 رأس من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

حملات إرشادية للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأكد «عبد العال»، أن مديرية الطب البيطري لا تألو جهدا في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.