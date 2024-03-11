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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

أحمد عادل موسى
01:35 م | الإثنين 11 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر، اليوم الاثنين 11-3-2024، إذ إن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024

أفادت الحكومة الجزائرية في بيانها بمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر في تمام الساعة 5:31 صباحًا، ثم شروق الشمس في الساعة 7:04 صباحًا، وتكون صلاة الظهر في الساعة 12:58 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:18 مساءً، وصلاة المغرب في الساعة 6:52 مساءً، وأخيرًا صلاة العشاء في الساعة 8:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024

أوضحت الحكومة أنّ وعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024، قد يتغير يوميا بفارق دقيقة أو دقيقتين، لذا سيكون موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:52 مساءً، حيث يقوم الصائمون بالإفطار في ذلك الوقت.

وأوضحت الحكومة أن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 11-3-2024 سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الحكومة الجزائرية إلى أن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الاثنين 11-3-2024 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة.

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