معلومات عن جامع الجزائر الكبير.. ثالث أكبر مسجد بالعالم

احتفال ضخم شهدته الجزائر، أمس، بافتتاح جامع الجزائر الكبير الذي يُعدّ ثالث أكبر مسجد بالعالم، وأكبر مسجد في إفريقيا، بعد 5 سنوات كان المسجد يفتح فيها أبوابه أمام السيّاح الدوليين وزوّار الدولة.

ويتيح الافتتاح الرسمي للمسجد، أمس، فتح الباب للمصلين في رمضان لأداء الصلوات واستضافة صلاة التراويح، واستعرضت المواقع ووكالات الأنباء الجزائرية، أبرز المعلومات عن المسجد.

12 معلومة عن جامع الجزائر الكبير ثالث أكبر مسجد بالعالم

1- يعد جامع الجزائر الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

2- شيد المسجد على ساحل البحر المتوسط.

3- شيدته شركة إعمار صينية.

4- يتضمن المسجد أطول مئذنة في العالم بطول 256 مترا.

5- يستوعب 120 ألف مصلٍ.

6- يضم تصميمه الحديث زخارف عربية وشمال إفريقية تكريما للتقاليد والثقافة الجزائرية.

7- يتضمن مهبط للمروحيات.

8- يشمل مكتبة يمكنها استيعاب ما يصل إلى مليون كتاب.

9- قاعة المسجد تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع.

10- قبة المسجد يبلغ قطرها 50 مترا، وتتوسّط قاعة الصلاة.

11- يضم متحف للفن والتاريخ الإسلامي وقاعة مؤتمرات وبيت للقرآن ومركزا للأبحاث عن تاريخ الجزائر.

12- بلغت التكلفة الاسمية للمشروع 898 مليون دولار.

قائمة أكبر 3 مساجد في العالم

المسجد الحرام

يقع المسجد الحرام في مكة المكرمة ويحيط بالكعبة المشرفة.

تبلغ مساحته 400 ألف و800 متر مربع.

يتسع لـ2 مليون مصل في آن واحد.

المسجد النبوي

يقع المسجد النبوي في المدينة المنورة.

تبلغ مساحته 400 ألف و500 متر مربع.

يتسع لنحو مليون مصلٍ.

مسجد جامع الجزائر الكبير

تبلغ مساحته 400 ألف متر مربع

به قاعة صلاة كبيرة مساحتها 20 ألف متر مربع وتتسع لأكثر من 120 ألف مصل