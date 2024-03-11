إمساكية رمضان 2024 الجزائر.. تعرف على موعد صلاة التراويح

ونحن على بعد ساعات من أول أيام شهر الفرقان، يتساءل الكثيرون من المسلمين عن إمساكية رمضان 2024 الجزائر والتي تكشف للموجودين في الدولة العربية الشقيقة عن مواعيد الفروض الخمس على مدار اليوم، مما يتيح تنظيم مواعيد الطاعات وأداء صلاة التراويح التي ينتظرها المسلمون في كافة أنحاء العالم.

وفي التقرير التالي، نعرض إمساكية رمضان 2024 الجزائر ومواعيد صلاة التراويح خلال الشهر المبارك، ومواعيد الفروض في بعض ولايات الدولة العربية الشقيقة:

إمساكية رمضان 2024 الجزائر

وأعلنت الجزائر أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يوافق 11 مارس، وتكون أول صلاة للتراويح في اليوم السابق وهو الأحد الموافق 10 مارس، بعد الانتهاء من أداء فريضة العشاء، وذلك وفق لما أفاد معهد البحوث الفلكية.

وبحسب إمساكية رمضان 2024 الجزائر، فأن آخر أيام الشهر المبارك هو الثلاثاء الموافق 9 من أبريل المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء 10 أبريل من العام الجاري.

إمساكية شهر رمضان في الجزائر

وبحسب الإمساكية التي أصدرها معهد البحوث الفلكية، فأن مواعيد الفروض الخمس في ولايات الجزائر، وكذلك مواعيد الإفطار والسحور هي كالآتي:

موعد صلاة التراويح في الجزائر 2024

وقد اتفق علماء الفقه إن صلاة التراويح هي من السنن التي ترتبط بالشهر المبارك، ويتم أدائها بعد صلاة العشاء مباشرة، ويصل عدد ركعاتها إلى 8 ركعات، يليهم ركعتي الشفع ثم ركعة الوتر.

ويفضل أن تكون صلاة التراويح جماعة تؤدى داخل المساجد في أي مكان، وهي تكون خلال شهر رمضان المبارك فقط.