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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:05 م | الإثنين 11 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الإثنين - صورة أرشيفية

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الإثنين - صورة أرشيفية

مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 يترقب المواطنون في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 11-3-2024، وذلك لتناول الإفطار في أول أيام الشهر المبارك.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الإثنين 11-3-2024

تقدم «الوطن» لقرائها خلال شهر رمضان المبارك 2024 خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الاثنين 11-3-2024، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الشهر، ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان 2024 تكون عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان  13 ساعة و39 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الاثنين 11-3-2024

وبينت إمساكية شهر رمضان 2024 الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة والخاصة بمدينة طنطا أو محافظة الغربية، أن موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الإثنين 11-3-2024 الساعة 6 ودقيقيتن، مساء، وذلك بعد لحظات من انطلاق مدفع الإفطار ويستطيع الصائمين تناول الطعام.

كما جاء في إمساكية شهر رمضان أن موعد السحور في الغربية موعده الساعة 2 و23 دقيقة صباحا، على أن يكون موعد اذان الفجر الساعة 4:43 .

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بقلم رفيق محمد ناصف