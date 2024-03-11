مسلسل لحظة غضب الحلقة 1.. شقيقة صبا مبارك عرافة تهوى الشعوذة

مع بداية عرض أولى حلقات مسلسل لحظة غضب الحلقة 1 على منصة «واتش إت- Watch it»، تدور أحداثها حول زوجين تسلل الملل لحياتهما الزوجية، حتى أن الزوجة «يُمنى» وتقوم بدورها الفنانة صبا مبارك تطاردها كوابيس الانفصال من زوجها «شريف»، الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج، كما تعاني من عصبيته الدائمة وإهماله لها، فيما تظهر بعض المحاولات من اتجاهه لإصلاح العلاقة ولكنها لا تتسم بالجدية.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 1.. «يُمنى» و«شريف» ليسا أسعد زوجين

ومع عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 1 لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليظهر انتظار الجمهور للعمل الدرامي، الذي يضم مجموعة من نجوم السينما والدراما، مثل محمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج وسارة عبدالرحمن وريم خوري، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل لحظة غضب.. دراما تشويق وغموض

مسلسل لحظة غضب الحلقة 1 تظهر أنّه من الأعمال الدرامية التي تعتمد على الغموض والتشويق في أحداثها، وتدور أحداثه حول «يُمنى» التي تعمل طباخة بأحد الفنادق الكُبرى وفجأة تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اختفاء زوجها «شريف» في ظروف غامضة أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وتحاول الوصول إليه بشتى الطرق وبمساعدة شقيق زوجها «مُصطفى» والذي يقوم بدوره الفنان محمد شاهين.

وعقب عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 1 أمس الأحد، أعرب الفنان محمد شاهين عن سعادته لتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل وتعليقاتهم على السوشيال ميديا، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية.

ويتضح من أحداث مسلسل لحظة غضب بعد عرض الحلقة الأولى، أن شقيقتها تهوى أعمال الشعوذة ولعبها مع الأصدقاء، مثل العرافة وفتح المندل وغيرها من الطرق التي يدعي من يتبعها علمه الأمور الغيبية، ما قد تلجأ إليه «يمنى» ضمن الأحداث لمعرفة أين يختفي زوجها «شريف».